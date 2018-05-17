Міськрада Львова не розглядатиме скандальне питання щодо будівництва на Сахарова

Львівська міська рада сьогодні, 17 травня, не розглядатиме питання щодо надання громадянам Перцю М. П., Цісак Х. О., Мелещенко Г. К. дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Куликівській, 10-а – вул. Академіка А. Сахарова, 68. Відповідне питання депутати виключили з порядку денного сесії, про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Під час формування порядку денного пленарного засідання секретар Львівської міської ради Анатолій Забарило запропонував виключити чотири питання, серед яких – питання про виділення земельної ділянки на вул. Куликівській, 10-а – вул. Академіка А. Сахарова, 68 під будівництво житла.

Як повідомляв Львівський портал, місцеві мешканці вже виступили проти такої ідеї, адже перконані, що Михайло Перець, Христина Цісак та Галина Мелещенко, які хочуть отримати землю, потім продадуть її забудовнику під багатоповерхівку.

Водночас Львівський портал встановив, що Михайло Перець та Христина Цісак є одними з засновників ТзОВ «Перспектива Девелопмент», яке зареєстроване також на вул. Куликівській, 10-А.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, підприємство, що займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, засноване лише півроку тому – 8 листопада 2017 року. Розмір статутного капіталу ТзОВ «Перспектива Девелопмент» становить всього 120 грн.

Також у 2016 році Львівська міськрада вже надавала Михайлу Перцю дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0497 га на вул. Поштовій, 28 для будівництва та обслуговування житлового будинку за рахунок земель житлової та громадської забудови.

А Христині Цісак у березні цього року Львівська міськрада надала дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою для оформлення землекористування на земельні ділянки, які раніше були надані у користування громадянам для обслуговування індивідуальних житлових будинків, гаражів та ведення садівництва на вул. Заболотівській, 4.

Дізнатися більш детально про питання виділення землі на вул. Куликівській, 10-а – вул. Академіка А. Сахарова, 68 під нове будівництво можна тут.