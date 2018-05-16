Міськрада Львова хоче віддати землі на Сахарова під будівництво житла. Мешканці – проти

Завтра, 17 травня, під час сесії Львівської міської ради депутати розглядатимуть питання щодо надання громадянам Перцю М. П., Цісак Х. О., Мелещенко Г. К. дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Куликівській, 10-а – вул. Академіка А. Сахарова, 68. Місцеві мешканці вже виступили проти такого рішення. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, на початку березня цього року у Львівську міську раду звернулися Михайло Перець, Христина Цісак та Галина Мелещенко з проханням надати їм дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0264 га на вул. Куликівській, 10-а – вул. Академіка А. Сахарова, 68.

Ця ділянка належить до земель, що не надані у власність або у користування, відтак громадяни хочуть отримати її для будівництва та обслуговування житлового будинку з подальшим переведенням ділянки до земель житлової та громадської забудови.

Як водночас йдеться у пояснювальній записці до проекту рішення, ділянка на вул. Куликівській, 10-а – вул. Академіка А. Сахарова, 68 знаходиться в зоні Ж-1, зоні садибної забудови. Зараз землю фактично використовує громадянка Марія Мазепа.

Також у документі зазначено, що Михайло Перець, Христина Цісак та Галина Мелещенко володіють житловим будинком та землею під ним, площею 0,0548 га, на вул. Куликівській, 10-а.

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Відразу поруч розташовані дві ділянки, вільні від забудови загальною площею 0,0706 га. Одну із них власник, Олег Мазепа, передав у користування згаданим трьом громадянам, іншу ділянку фактично використовує Марія Мазепа, яка надала нотаріальну згоду на вилучення цієї земельної ділянки також на їхню користь.

Незважаючи на те, що на згадані земельні ділянки не вказані кадастрові номери, можна зробити висновок, що вони розташовані відразу поруч із незавершеним будівництвом на вул. Академіка А. Сахарова, 70, дозволи на яке суд скасував ще у 2016 році. Під час минулої сесії міської ради, 19 квітня, депутати так і не змогли відібрати у горе-забудовника, ПП «Гарантекспо», цю земельну ділянку. Сьогодні тут жодні роботи не ведуться, незавершене будівництво є у занедбаному стані.

Як зауважила активістка та місцева жителька Лідія Конюх, на вул. Куликівській, 10-а – вул. Академіка А. Сахарова, 68 не буде садибної забудови, адже Михайло Перець, Христина Цісак та Галина Мелещенко потім продадуть ці землі забудовнику під багатоповерхівку.

Також активістка підкреслила, що майбутнє будівництво поставить під загрозу безпеку проживання мешканців навколишніх будинків.

«Одна з ділянок впритул межує зі стадіоном Львівського училища фізкультури, а це є крутий схил, який фактично тримають дерева, які, вочевидь, буде зрізано. Отже, існує загроза зсуву покриття стадіону. Також до ділянок немає доїзду, сервітутів і вони не передбачені планом зонування. Немає на ділянках жодних комунікацій, немає пожежного доїзду, тощо, а це є явним порушенням норм ДБНу.

Будівництво в таких складних геологічних умовах ставить під загрозу безпечність проживання мешканців навколишніх будинків. То що це, панове чиновники? Так, це злочин. Як вбачається, йдучи на поводку у порушників-забудовників, посадовці Львівської міськради сприяють і, очевидно, не без користі, щоб забудувати весь квартал, знищивши наші будинки, озеленення мікрорайону», – пояснила Лідія Конюх.

Як водночас встановив Львівський портал, Михайло Перець та Христина Цісак є одними з засновників ТзОВ «Перспектива Девелопмент», яке зареєстроване також на вул. Куликівській, 10-А.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, підприємство, що займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, засноване лише півроку тому – 8 листопада 2017 року. Розмір статутного капіталу ТзОВ «Перспектива Девелопмент» становить всього 120 грн.

Також у 2016 році Львівська міськрада вже надавала Михайлу Перцю дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0497 га на вул. Поштовій, 28 для будівництва та обслуговування житлового будинку за рахунок земель житлової та громадської забудови.

А Христині Цісак у березні цього року Львівська міськрада надала дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою для оформлення землекористування на земельні ділянки, які раніше були надані у користування громадянам для обслуговування індивідуальних житлових будинків, гаражів та ведення садівництва на вул. Заболотівській, 4.