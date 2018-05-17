Львівська прокуратура добилась законного покарання для наркоторговця

Прокуратура Львова домоглася повторного розгляду надто м’якого покарання для наркоторговця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Цьогоріч у квітні Верховний Суд погодився з позицією прокуратури, яка оскаржувала рішення апеляційного суду, що звільнив від відбування покарання 31-річного наркоторговця зі Львова.

Як було встановлено, у квітні-травні 2015 року зловмисник продавав особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому загальною масою більше 1 кг.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним за ч.2 ст.307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів у великих розмірах) та засудив до 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна, а суд апеляційної інстанції допустив порушення вимог кримінального закону, оскільки засудив чоловіка до 5 років ув’язнення та звільнив його від реального відбування покарання.

Прокуратура області не погодилась із таким рішенням, а відтак подала касаційну скаргу до Верховного суду, який скасував незаконне рішення та скерував провадження на новий розгляд.

Відтак, завдяки зусиллям львівських прокурорів, зловмиснику буде призначено законне покарання.