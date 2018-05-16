На які вулиці Львова сьогодні повернеться гаряча вода?

ЛМКП «Львівтеплоенерго» від учора розпочав достроково відновлювати подачу гарячої води, призупиненої на час гідравлічних випробувань. Сьогодні на черзі – Шевченківський район Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Під час гідравліки, яка розпочалися з 23 квітня, було виявлено 59 пошкоджень (пориви і дефекти) на трубопроводах магістральних теплових мережах від ТЕЦ-1 і 24 пошкодження (пориви і дефекти).

Як повідомив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, ремонтні бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» працювали без вихідних над ліквідацією виявлених поривів і дефектів. Відповідно, із 15 травня підприємство розпочало процес відновлення подачі гарячої води, що є швидше від попередньо встановлених термінів.

Сьогодні, 16 травня, до кінця дня, відновити подачу гарячої води мають до 233 будинків у Шевченківському районі від ТЦ «Північна». Зокрема:

пр. Чорновола В, 45, 47, 49, 55, 95, 99, 101, 103;

вул. Бальзака, 33;

вул. Варшавська, 56, 62, 64, 66, 68, 136;

вул. Випасова, 9;

вул. Мазепи, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 11а, 11б, 11 г, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26;

вул. Грінченка, 1, 2а, 4б, 5, 6б, 11б, 12 В, 12б, 13, 14а, 19;

вул. Джерельна, 42, 44;

вул. Замарстинівська, 144, 150;

вул. Кошиця, 1, 4, 7, 9;

вул. Лінкольна, 1, 3, 23а, 29, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 57;

вул. Ленона, 25, 27, 33;

вул. Липи, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 35, 37, 39, 43, 45;

вул. Липинського, 3, 5, 6, 13;

вул. Льняна, 9, 15;

вул. Масарика, 2, 3, 6, 8, 12, 14, 16, 18;

вул. Мідна, 8, 10;

вул. Миколайчука, 1а, 1б, 1, 3, 5, 7, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40;

вул. Окуневського, 1, 3;

вул. Очаківська, 5, 7;

вул. Панча, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 18б, 18 В, 20, 22, 24, 26;

вул. Паньківського, 6;

вул. Під Голоском, 1, 15, 17;

вул. Плужника, 2, 5;

вул. Селянська, 12;

вул. Сорочинська, 2, 4, 6, 8;

вул. Соснова, 26;

вул. Сосюри, 46;

вул. Стеценка, 7, 9, 11;

вул. Творча, 2, 12, 14, 16;

вул. Тисова, 8;

вул. Тичини, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 23;

вул. Торф’яна, 23;

вул. Хвильового. 2, 3, 4, 7, 9, 12, 14, 14а, 17, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 44, 56;

вул. Хмільова, 2;

вул. Хмельницького, 233, 239, 241, 243, 245, 247, 251, 253, 255, 267, 269, 271, 273, 275;

вул. Чигиринська, 1, 3, 5, 11, 13, 27, 29, 31;

вул. Шполянська, 22;

вул. Щепова, 4;

вул. Щурата, 4,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,18;

вул. Тисова, 8

Зазначимо, частині Личаківського району вже повернули гарячу воду. Натомість чи повернуть достроково подачу гарячої води мешканцям Сихова, наразі невідомо, адже про дату відновлення подачі гарячої води від ТЕЦ-1 мають повідомити додатково.

Нагадаємо, цьогоріч гідравлічні випробування тепломереж у різних частинах Львова розпочались 23 квітня та 10 травня, а завершитись мали 20 травня.

Через тривале вимкнення гарячої води львів’яни навіть створили електронну петицію до Львівської міської ради з вимогою скоротити терміни проведення у місті гідравлічних випробувань.