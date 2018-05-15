Сьогодні – Міжнародний день захисту клімату

Сьогодні, 15 травня, відзначають Міжнародний день захисту клімату. Заснування цього свята стало відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Серед глобальних проблем, які стоять перед людством, однією з основних є збереження клімату. Глобальне потепління, природні катаклізми, зміна погодних умов на планеті – ведуть до погіршення клімату на Землі і, як наслідок, чинять негативний вплив на продовольчу, життєву і майнову безпеку людей та плачевно позначається на стані природних ресурсів.

Уперше це явище обговорювалося на світовому рівні в 1992 році – на так званому Саміті Землі в Ріо-де-Жанейро. Представники понад 180 країн світу підписали Рамкову Конвенцію ООН щодо зміни клімату. Ця угода визначила загальні принципи дій держав, спрямовані на стабілізацію парникових газів в атмосфері на тому рівні, який не загрожує кліматичній системі Землі глобальним антропогенним впливом.

У грудні 2015 року на 21-й конференції сторін рамкової конвенції ООН про зміни клімату прийнято новий міжнародний кліматичний документ – Паризька угода. Цей акт прийшов на зміну Кіотському протоколу і зобов’язує країни скорочувати викиди парникових газів. Це безпосередньо вплине на розвиток енергетичного сектора країн, який є найбільшим джерелом викидів парникових газів.

Збереження клімату на Землі залежить від кожного жителя, зробити свій внесок легко, наприклад, рідше користуватися особистим авто, використовувати енергозберігаючі джерела освітлення, брати участь у висадженні нових зелених насаджень та зберігати ті, які ростуть тощо.

Долучаймося до екологічних ініціатив, щоб жити стало краще вже сьогодні.