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У Львові продовжили роботу автобусу, що курсує від аеропорту до залізничного вокзалу

Олександр Косик

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Дію автобусного маршруту сполученням «Аеропорт — Залізничний вокзал» продовжено ще на місяць. Вартість проїзду залишається 20 грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«На прохання керівництва Львівського міжнародного аеропорту імені Данила Галицького управлінням транспорту ЛМР, після численних нарад та спільних зустрічей з ЛК «АТП-1» і представниками аеропорту, було прийнято рішення про відкриття тимчасового автобусного маршруту сполученням «Аеропорт — Залізничний вокзал». Маршрут запрацював з 10 квітня терміном на місяць. Зараз ми ще на місяць продовжуємо його роботу», — розповів директор ЛК «АТП-1» Орест Хамула.

За його словами, остаточний графік роботи маршруту буде визначено завтра, після детального аналізу затрат часу на доїзд автобуса від аеропорту до залізничного вокзалу та у зворотному напрямку.

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