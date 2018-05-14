У Львові продовжили роботу автобусу, що курсує від аеропорту до залізничного вокзалу

Дію автобусного маршруту сполученням «Аеропорт — Залізничний вокзал» продовжено ще на місяць. Вартість проїзду залишається 20 грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«На прохання керівництва Львівського міжнародного аеропорту імені Данила Галицького управлінням транспорту ЛМР, після численних нарад та спільних зустрічей з ЛК «АТП-1» і представниками аеропорту, було прийнято рішення про відкриття тимчасового автобусного маршруту сполученням «Аеропорт — Залізничний вокзал». Маршрут запрацював з 10 квітня терміном на місяць. Зараз ми ще на місяць продовжуємо його роботу», — розповів директор ЛК «АТП-1» Орест Хамула.

За його словами, остаточний графік роботи маршруту буде визначено завтра, після детального аналізу затрат часу на доїзд автобуса від аеропорту до залізничного вокзалу та у зворотному напрямку.