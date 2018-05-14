У Дрогобичі за привласнення коштів судитимуть трьох працівниць кредитної спілки

Трьох працівниць кредитної спілки у Дрогобичі судитимуть за привласнення коштів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

«Як вдалось встановити, зловмисниці, серед яких 38-річна організатор та її двоє спільниць з Дрогобича, 1987 та 1983 року народження, підробляли офіційні документи спілки та на основі даних із вже закритих кредитних історій, оформляли нові. Фактично вони розкрадали кошти спілки, що були внесені вкладниками. Упродовж двох років жінки сфабрикували 21 справу, завдавши значної шкоди. Частину незаконних доходів організаторка легалізувала (відмила) купивши автомобіль», – йдеться у повідомленні.

На даний час у цьому кримінальному провадженні досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до Дрогобицького міськрайонного суду для розгляду по суті.

Державне обвинувачення підтримуватимуть львівські прокурори. У разі доведення вини жінки можуть сісти за ґрати на 12 років з конфіскацією майна.