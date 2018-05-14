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На Львівщині ранніми зерновими засіяли 40 тисяч гектарів

Дарина Смеречанська

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Аграрії області засіяли ранніми зерновими культурами 40,2 тис га (106 % до прогнозу), найбільші площі у Сокальському районі – 4,9 тис га та Золочівському – 4,6 тис га. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Станом на сьогодні всіх ярих культур посіяли на площі 179,0 тис га, що складає 90 % до прогнозованої площі. Активно тривають роботи з посіву гречки та сої.

Зокрема, гречкою засіяли вже 2,7 тис га (38 % до прогнозу), соєю – 44,5 тис га (81 % до прогнозу).

Окрім того, також проводять роботи щодо захисту сільськогосподарських культур проти хвороб, шкідників та бур’янів.

Зазначимо, що особливістю весняно – польових робіт цього року стали погодні умови. Дощі, хоч і локально, але у поєднанні із щоденними рясними росами дещо покращили умови росту і розвиток ранніх зернових.

 

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