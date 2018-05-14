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Львівські прикордонники через кальян забрали у чоловіка автомобіль

Олександр Косик

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На кордоні  з Польщею мешканця Волині позбувся автомобіля через тютюн для кальяну. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні ДФС у Львівській області.

 

Вчора, 13 травня, смугою руху «червоний коридор» в зону митного контролю МАПП «Шегині» у напрямку виїзд з України в Республіку Польща заїхав автомобіль Volksvagen Crafter під керуванням 32-річного громадянина України, мешканця Волині разом з пасажирами.

Під час митного контролю виникла підозра щодо наявності в автомобілі товару, що переміщується з приховуванням від митного контролю. У зв’язку з цим транспортний засіб було скеровано в місце для поглибленого огляду товарів та транспортних засобів, де в бокових та задніх дверях багажника автомобіля в поліетиленових пакетах було виявлено 80,5 кг тютюну для кальяну та 12 л рідини з вмістом алкоголю.

Так, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Прихований товар та автомобіль 2008 року випуску вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

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