Благодійний напівмарафон «Забіг Цінності» зібрав 31 тисячу для онкохворих діток

Студенти Українського католицького університету з організації «Краса Рятує» провели благодійний напівмарафон «Забіг Цінності», який приніс 31 тисячу гривень на лікування дітей із онкологічними захворюваннями. Про це Львівському порталу повідомили у організатори.

У суботу, 12 травня, від головного корпусу університету та крізь Стрийський парк проліг маршрут благодійного напівмарафону від студентської організації УКУ «Краса Рятує». «Забіг Цінності» провели вже вдруге – минулого року в їх акції взяло участь 50 учасників та було зібрано 6 тисяч гривень. На ці кошти вони закупили книги та розвиваючі ігри, а також провели творчі майстер-класи для дітей з Чорнобильської лікарні.

Цього року в події взяло участь 159 осіб, 12 з яких пробігли напівмарафон – 21 км, а інші випробували себе на дистанціях 5 та 10 км. На зібрані кошти організатори закуплять обладнання – інфузорні стійки для крапельниці із сильнодіючою речовиною у іідділення гематології та інтенсивної хіміотерапії Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

«Спільними зусиллями ми довели, що попри всі складнощі та виклики, бігом можна рятувати! Ваші усмішки упродовж дистанції та на самому фініші неймовірно надихнули нас та заохотили ще більше працювати, аби наступного року зробити забіг іще кращим! Ми вдячні кожному з вас за участь у цій благодійній акції та віримо, що окрім закупівлі обладнання ми робимо для діток дещо більше. Ми доводимо, що їх підтримує величезна спільнота небайдужих людей, яка є поруч і готова разом із ними долати виклики та боротися до останнього», – розповіла співорганізатор забігу Анна Нестерова.