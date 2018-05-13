В потужній аварії на Кіровоградщині загинуло двоє малюків

У Знам’янському районі Кіровоградської області сталася ДТП, під час якої загинуло четверо осіб. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Кіровоградщини, передає Львівський портал.

Вчора, 12 травня, о 19:06 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Кропивницький-Знам’янка неподалік селі Субоці. Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів Toyota та Volkswagen загинули чотири особи, у тому числі двоє дітей 2016 та 2017 р.н., які перебували в автомобілі Toyota Highlander. Ще 2 особи, які перебували в автомобілі Volkswagen Touareg, травмовано та госпіталізовано до Знам’янської центральної районної лікарні.

Рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Знам’янка за допомогою спеціального інструменту вивільнили тіло загиблого водія з понівеченого автомобіля Toyota.

Фото: ДСНС