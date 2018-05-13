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У Шевченківському гаю відбувся святковий концерт до Дня матері

Олександр Косик

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Сьогодні, 13 травня, у Шевченківському гаю організували святковий концерт, присвячений Дню матері. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

У святковій програмі взяли участь духовий оркестр Львівської національної музичної академії ім. М.Лисенка, оркестр народних інструментів із солістами Львівської національної музичної академії ім. М.Лисенка, танцювальний колектив «Карпати», вокальний ансамбль «Надбужанка», переможці відбіркового туру фестивалю «Червона рута» та інші.

Також біля Співочого поля організували виставку української книжки та української вишивки, розважальні програми для дітей.

Нагадаємо, у другу неділю травня українці традиційно відзначають День матері. У цьому році свято припало на 13 травня.

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