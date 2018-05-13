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У Львові затримали церковного злодія

Олександр Косик

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Спільно з муніципальною вартою, патрульні виявили підозрюваного у крадіжці з церкви. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

 

Вчора, 12 травня, патрульні отримали повідомлення, що невідомий чоловік викрав з храму, що на вулиці Театральній, бронзовий хрест, який стояв на тетраподі. Центр безпеки міста виявив вказаного злочинця на камерах відеоспостереження та надав інспекторам його опис.

Підтримуючи зв’язок з муніципальною вартою, яка «вела» підозрюваного по камерах, патрульні побачили та затримали його на вулиці Винниченка. Викраденого хреста при ньому вже не було.

46-річного чоловіка доставили до Гальцького відділу поліції. Працівник храму написав заяву про злочин. Справу передали слідчим.

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