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На Каннському кінофестивалі влаштували демонстрацію задля збільшення кількості жінок в конкурсі

Соломія Григор'єва

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82 представниці кіноіндустрії влаштували демонстрацію на червоному хіднику Каннського кінофестивалю. Жінки взялись за руки, аби висловити солідарність з режисерками. Про це пише ТСН, передає Львівський портал.

 

Серед учасниць акції були Кейт Бланшетт, Крістен Стюарт, Сальма Гайєк та багато інших.

Учасниці акції пройшлись сходами до зали, взявшись за руки. Таким чином вони протестували проти дискримінації за статевими ознаками у кіноіндустрії.

«Ми – 82 жінки – представляємо всю кількість режисерок, які піднімались цими сходами від початку фестивалю в Каннах у 1946 році. За цей самий час цими сходами пройшло 1688 чоловіків-режисерів», – заявила Кейт Бланшетт, яка цього року головує у журі фестивалю.

Зазначимо, що цього року серед дев’яти членів журі Канського фестивалю – п’ятеро жінок.

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