ЗНО для магістратури: хто складатиме, які тести, як зареєструватись?

У понеділок, 14 травня 2018 року, починається реєстрація тих абітурієнтів, які цього року вступатимуть до магістратури за технологією ЗНО. Це стосується вступників на спеціальності галузей знань «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Право», «Сфера обслуговування» та «Міжнародні відносини». Про це повідомляє МОН, передає Львівський портал.

Зокрема, вступники до магістратури за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право» складатимуть:

єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови – англійської, або німецької, або французької, або іспанської.

єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з Права та Загальних навчальних правничих компетентностей.

Вступники до магістратури за спеціальностями галузей знань «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування» та «Міжнародні відносини» (крім «Міжнародне право») складатимуть лише ЄВІ з іноземної мови.

«Єдиний вступний іспит з іноземної мови матиме 2 складові – це «Читання» та «Використання мови». При цьому такі складові, як «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух», застосовуватись у тесті для магістратури не будуть», – розповів генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

ЄФВВ передбачає виконання екзаменаційної роботи, що містить два блоки:

тест загальних навчальних правничих компетентностей (ТЗНПК). Він включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення, критичне мислення, логічне мислення;

тест з права. Він включає тестування з 8 базових правничих дисциплін: конституційне, адміністративне, цивільне, цивільне процесуальне, кримінальне, кримінальне процесуальне право України, міжнародне публічне право та міжнародний захист прав людини. Останні дві дисципліни були включені в програму тесту цього року вперше.

«Програми, за якими укладаються тести з усіх трьох блоків, розміщені на сайті МОН», – підкреслив Олег Шаров.

Реєстрація вступників для складання ЄФВВ та ЄВІ триватиме до 18-ї год. 5 червня. Для реєстрації необхідно звернутись до приймальної комісії одного із закладів вищої освіти, в якому вступник має намір взяти участь у конкурсному відборі. Результатом реєстрації є отримання екзаменаційного листка.

Охочі взяти участь у відборі на навчання за спеціальністю «Право» та/або «Міжнародне право» та одночасно за спеціальностями галузей знань «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини» мають подавати документи до приймальної комісії вишу, який у 2018 році здійснює набір за спеціальностями «Право» або «Міжнародне право».

«Є також певні особливості для тих абітурієнтів, які вступатимуть за перехресним вступом – тобто змінюватимуть спеціальність при переході на магістра. Таким вступникам для того, щоб бути допущеним до ЄВІ чи ЄФВВ, треба пройти додаткове фахове випробування, яке проводить виш. Воно відбуватиметься між 14 та 31 травня», – повідомив очільник директорату.

За словами директора Українського центру оцінювання якості освіти Вадима Карандія, на сайті УЦОЯО усім зареєстрованим учасникам буде створено інформаційні сторінки «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ».

«Вхід до сторінки здійснюватиметься за номером екзаменаційного листа та пін-кодом, зазначеним у ньому. Особа, яка зареєструвалася, зможе відслідковувати всю необхідну оперативну інформацію щодо проходження тестування на цій сторінці. Зокрема, там буде розміщено за 3 тижні до початку випробувань інформацію про пункт тестування, де учасник його проходитиме. Там же можна буде сформувати та роздрукувати запрошення-перепустку до пункту тестування. На цих сторінках будуть опубліковані результати іспитів», – зазначив Вадим Карандій.

Він підкреслив, що робота пунктів тестування нічим не відрізнятиметься від роботи таких пунктів під час основного ЗНО. Їх створюватимуть в обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), Києві, Слов’янську і Маріуполі, Сєверодонецьку. Кожен учасник під час реєстрації може вільно обрати місто, в якому складатиме тестування.

Основна сесія ЄВІ проводиться 11 липня, ЄФВВ – 13 липня. Початок процедури о 10:00 год. Допуск учасників до пункту тестування триватиме з 09:15 год. до 09:50 год.

Для входу до пункту тестування учасник має пред’явити:

екзаменаційний листок;

документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку);

запрошення-перепустку.

У пункті тестування заборонено використовувати та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання вступних випробувань, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку виконання вступних випробувань).

Результати основної сесії ЄФВВ та ЄВІ будуть розміщені на інформаційних сторінках не пізніше 14 календарних днів з дня їх проведення.

У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результатів вступник має право протягом 3 календарних днів із дня офіційного оголошення результатів (включаючи день оголошення) подати апеляційну заяву до УЦОЯО. Їх розгляд здійснюється апеляційною комісією протягом 3 робочих днів із моменту отримання.

За результатами розгляду заяви комісія може ухвалити одне з таких рішень:

відмовити в задоволенні апеляційної заяви (результат, визначений раніше, підтверджується);

задовольнити апеляційну заяву (попередньо встановлений результат буде змінено).

У разі задоволення заяви щодо результатів може бути ухвалено одне з таких рішень:

про відновлення результату зовнішнього оцінювання (у тому випадку, якщо попередньо результат було анульовано);

про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником вступного випробування.

Прийом заяв та документів до вишів для тих, хто проходитиме тестування за технологією ЗНО, триватиме з 2 липня до 26 липня. На бюджет надання рекомендацій для зарахування відбудеться до 13 серпня, а саме зарахування – до 20 серпня (12.00).

У магістратуру «Права» та «Міжнародного права» розподіл бюджетних місць відбуватиметься за широким конкурсом – тобто місце йтиме за вступником з найкращими балами в обраний ним заклад вищої освіти.

Вступ у магістратуру інших спеціальностей здійснюватиметься за традиційним конкурсом з фіксованою кількістю місць.