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У Шегинях затримали нелегалів з Туреччини

Олександр Косик

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На кордоні з Польщею прикордонники затримали чергових мандрівників з Туреччини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

Інформацію про невідомих, що перебували на околиці села Шегині, передали дільничному інспектору прикордонної служби пильні місцеві мешканці. Жителі села бачили як незнайомці неслов’янської зовнішності вирушили в бік кордону. В місце виявлення ймовірних порушників вибула група реагування від підрозділу і за 300 метрів від кордону втікачів затримали. Розшукуваними виявилися громадяни Туреччини, 1969 та 1986 років народження. Прикордонники встановили, що один із них проживав в Україні певний час легально, а другий напередодні прилетів до Львова.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України, вчинену групою осіб, чоловікам загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.

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