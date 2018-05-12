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У Львові патрульні допомогли заблукалій бабусі знайти власний дім

Олександр Косик

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Львівські патрульні допомогли 93-річній жінці, яка заблукала, знайти рідних. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

 

Сьогодні, 12 травня, патрульні отримали повідомлення, що на проспекті Червоної Калини до заявника прийшла літня жінка, яка має розсіяну пам`ять та шукає невідомих йому людей. Інспектори прибули на місце та дізналися, що бабуся шукала своїх знайомих, проте вони вже не мешкають у цьому будинку. Де мешкає сама жінка та якусь інформацію про себе вона так і не змогла надати.

Патрульні знайшли попередніх власників квартири та подзвонили їм. Вони повідомили, що знають хто це та розповіли патрульним де вона мешкає. Виявилося, що жінці 93 роки, а мешкає вона неподалік. Патрульні доставили бабусю до будинку, де її впізнали сусіди та показали квартиру. Двері відчинила внучка, яка подякувала патрульним та запевнила, що буде більш ретельно турбуватися про родичку.

Фото: Патрульна поліція Львівщини

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