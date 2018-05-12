Приватні медичні заклади не квапляться укладати декларації з пацієнтами, – Супрун

Наразі дуже мало приватних медичних закладів укладають декларації зі своїми пацієнтами, адже побоюються, за те, чи зможе держава здійснювати фінансування. Про це сьогодні, 12 травня, під час дискусії рамках львівського Дитячого форуму розповіла в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, якщо приватний заклад зареєструється у системі E-Helth та підпише договір із Національною службою здоров’я, то державне страхування буде оплачувати за послуги у приватних поліклініках та само, як і в комунальних.

«Вже є багато приватних закладів і лікарів, які зареєструвалися в системі E-Helth, але зараз дуже мало з них підписують свої декларації із пацієнтами. Бо вони дуже стримано дивлять на те, що відбувається. Мабуть, все зміниться, з 1 липня, коли почнеться оплата від державного страхування сімейним лікарям за кожного пацієнт…Коли ми почали програму «Доступні ліки», то дуже багато аптек не хотіли брати участь у цій програмі, бо вони не розуміли, як це оплачуватиметься. Але сьогодні вже третя аптека є учасником цієї програми», – зазначила Уляна Супрун.

Також Уляна Супрун зазначила, що лікар має ліцензію на надання послуг на рівні первинної ланки, то він може зареєструватися, як ФОП.

Нагадаємо, у межах медреформи із 2 квітня в Україні стартувала кампанія «Обери свого лікаря». Підписувати декларацію із лікарем можна лише тоді, коли його медзаклад зареєстрований у системі eHealth. Покрокову інструкцію обрання лікаря дивіться тут.