Дорожники перешли на новий етап ремонту дороги Турка-Сідниця

На Львівщині тривають ремонтні роботи на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О141902 Турка – Східниця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У 2018 році на ремонт автомобільної дороги Турка – Східниця за рахунок коштів державного дорожнього фонду передбачили 45 215,0 тисяч гривень.

У поточному році в межах виділеного фінансування на автодорозі О141902 Турка – Східниця в межах Турківського та Дрогобицького районів підрядною організацією компанією «ОНУР» планується провести ремонті роботи з влаштування основи із ЩПС та двох шарів асфальтобетону.

Відтак, на ділянці км 0+000 – км 17+600 автомобільної дороги О141902 Турка – Східниця підрядна організація провела ремонтні роботи з розпушення покриття протяжністю 1,5 км.

Сьогодні, 12 травня, розпочались роботи з влаштування основи цебенево-піщаної суміші.