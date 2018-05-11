Роман Пилипенко про патрульних, яких звинуватили у вбивстві: «Ми порушень в їх діях не виявили»

Керівництво патрульної поліції Львівщини запевняє, що шестеро копів, яких звинувачують у вбивстві 22-річного хлопця біля лотереї, діяли в рамках закону, тому міра запобіжного заходу, яку 8 травня обрав суд, є надто жорсткою. Про це сьогодні, 11 травня, під час брифінгу розповів начальник Управління патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко, передає кореспондент Львівського порталу.

Начальник патрульної поліції вважає, що на відеозаписах з нагрудних камер копів чітко видно, що вони діяли правильно.

«Нами було проведено службове розслідування, в результаті якого ми порушень в діях патрульних не виявили. Все було зроблено за процедурою і відповідно до вимог Закону України «Про національну поліцію». На відео чітко видно, що патрульний проводив поверхневий огляд, не залазив у кишені до потерпілого. Виявляючи якийсь предмет у кишені, патрульний просив громадянина дістати його та покласти на стійку біля грального автомату. Щодо обмеження рухів потерпілого: патрульні прийняли рішення застосувати стяжки, оскільки своїми активними діями громадянин міг завдати тілесних ушкоджень собі, оточуючим і патрульним поліцейським. Це дозволяється законом. Також до приїзду «швидкої» патрульні максимально надавали домедичну допомогу, але, на жаль, врятували життя потерпілому не вдалося», – розповів Р. Пилипенко.

Окрім того, він зазначив, що патрульні в той день, 9 лютого, приїхали на перевірку у цей заклад через те, що за цією адресою часто є виклики. Тільки в період з 2017 року на цю адресу було здійснено 15 викликів на лінію «102» (крадіжки, бійки, грабежі, тощо). Але варто додати, що ця перевірка не була плановою.

Пилипенко запевняє, що патрульні максимально йдуть на зустріч до слідчих органів: завжди з’являлися на допити, надали всі відео з нагрудних камер.

«Патрульні були зацікавлені зберегти максимальну кількість відеозаписів, оскільки це єдине, що може в подальшому захистити патрульного. Всі записи з нагрудних камер були передані до прокуратури у повному обсязі», – сказав він.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький закликає громадськість Львова максимально взяти на контроль цю справу, щоб можна було домогтись справедливого суду.

«На нашу думку, така міра запобіжного заходу є надто суворою. Ця подія відбулася 3 місяці тому. Впродовж цього часу наші хлопці постійно співпрацювали зі слідством, з усіма органами, які беруть участь в цьому процесі.

Хочу звернутись до громадськості: ми просимо максимального громадського контролю по цьому питанні. Ми хочемо, щоб цей процес був максимально контрольований і прозорий з точки зору закону. Ми, як і були раніше, відкриті до співпраці з усіма слідчими органами і будемо надавати всю можливу допомогу», – сказав Білошинський.

Також він додав, що Департамент патрульної поліції власним коштом підсилить юридичний захист обвинувачених патрульних.

Фото: zik.ua