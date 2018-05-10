У Львові відбудеться обласний форум сім'ї

У Львові 31 травня у Актовому залі ЛНУ ім. І.Франка відбудеться Львівський обласний форум сім’ї. Захід покликаний привернути увагу громадськості до зовнішніх загроз та внутрішніх проблем інституту сім’ї.Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Метою Форуму є консолідація зусиль представників органів влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, церков та релігійних організацій, закладів освіти та медицини задля захисту українських сімейних цінностей та впливу на формування державної сімейної політики.

До участі у Форумі запрошено представників Уряду та парламентарів з Львівщини, керівництво області та районів, науковців, журналістів, освітян, представників громадськості, місцевого самоврядування, церков і релігійних організацій з усіх регіонів Львівської області.

В межах Форуму відбуватимуться пленарні засідання та робота по тематичних секціях (законодавчі ініціативи та формування сімейної політики; потенціал церков та релігійних організацій; виклики і завдання молоді та сучасних сімей; проблематика батьківства).

На Форумі ухвалять Резолюцію та представлять календарний план просімейних заходів на 2018 рік для розвитку інституту сім’ї в області.

Початок Форуму о 10.00, реєстрація з 9.00 до 9.50, закінчення роботи – о 18.00.

Для участі у Форумі необхідно зареєструватись тут.