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У Львові стартував Дитячий форум: вхід на ярмарок безкоштовний

Наталя Дуляба

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Від сьогодні, 10 травня, і по неділю, 13 травня, у Львівському Палаці мистецтв триватиме Дитячий книжковий форум. Вперше вхід на галерею та на книжковий ярмарок, що на території палацу, є безкоштовним. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

До цьогорічного Дитячого форуму видали 250 новинок дитячої літератури. На самому форумі представлена продукція 35 найкращих видавництв.

Родзинкою форуму стане просторова гра-квест «8 ключів Буквордсу», у якій діти шукатимуть чарівні ключі до потаємних дверей, що відкривають чарівне королівство Буквордс.

«За легендою, одного весняного ранку за книжковою шафою у Львові знайшли потаємні двері до чарівного королівства Буквордс. Кожного разу, коли відкриваємо нову книжку, нас чекає щось нове. Так і тут — ніколи не знаєш, що саме побачиш у нових землях Королівства: пригоди чи випробування, незабутні враження чи безцінний досвід. І все було б чудово, якби одного дня не сталася халепа — загубилися чарівні ключі, які тепер дітям-відвідувачам необхідно буде зібрати у форматі гри», — розповідають організатори.

Зазначимо, що вхід на події, що відбуватимуться у межах Дитячого форуму у Палаці мистецтв, є платним.

Вартість вхідних квитків:

для дітей: 1 день – 60 грн; 4 дні – 90 грн;

для дорослих – 1 день – 30 грн; 4 дні – 50 грн.

Безкоштовний вхід на форум є для дітей до 3 років, дітей із багатодітних і малозабезпечених родин, осіб із інвалідністю, дітей переселенців, дітей і самих учасників бойових дій та героїв Майдану, вихованців дитячих будинків й інтернатів, дітей-сиріт та напівсиріт, пенсіонерів.

Із детальною програмою цьогорічного Дитячого форуму можна ознайомитися тут.

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