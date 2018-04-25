8 ключів Буквордсу: чим дивуватиме цьогорічний Дитячий форум видавців?

З 10 до 13 травня у Палаці Мистецтв (вул. Коперника, 17) триватиме Дитячий Форум — один з найбільших фестивальних заходів в Україні для розвитку і радості дітей та їхніх батьків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Це ярмарок дитячих книжок, ігор та іграшок, а також багато літературних, культурних, мистецьких, освітніх, спортивних заходів.

«У форумі задіяні різні інституції — і музеї, і бібліотеки, і театральні студії. Зокрема, в організації і в проведенні заходів Дитячого Форуму задіяні наші всі міські бібліотеки — це 17 бібліотек, і один день форуму повністю організовує, забезпечує наша Централізована бібліотечна система для дітей, яка вже впродовж тривало часу має багато програм і проектів, спрямованих на розвиток дитячого читання…В цьому році в міському бюджеті Львова передбачено 170 тис. грн. на дофінансування цього форуму. На Форум видавців, який відбудеться у вересні, управління культури передбачило кошти в сумі 300 тис. грн.», — розповіла Оксана Стельмах, в.о. начальника управління культури Львівської міської ради.

Дитячий Форум — це 1000 заходів за 4 дні: читання, конкурси, квести, роботи, віртуальна реальність, ігри, майстер-класи, наукові досліди, спортивні розваги, події для дошкільнят та батьків, а також новинки для дітей від українських видавців на книжковому ярмарку.

Цього року діти-відвідувачі потраплять до чарівного Королівства «Буквордс», подорожуватимуть тематичними землями королівства та збиратимуть ключі від нього. Здобути ключ можна, взявши активну участь у тематичному просторі. Для діток від 3 до 5 років, буде діяти окремий простір.

«Цього року форум перетвориться на чарівне книжкове королівство Буквордс, в якому буде 8 чарівних земель з неймовірними заходами для дітей. І нашим відвідувачам-дітям необхідно буде зібрати всі ці ключики від цих чарівних земель, щоб стати новим володарем Буквордсу. Будуть заходи і для школярів, і для дошкільнят.

Як завжди, буде в нас великий науковий майданчик, де буде змога познайомитися з новими технологіями, повправлятися в робототехніці, познайомитися з віртуальною реальністю. Також буде великий музейний простір.

Вхід на площу перед Палацом, на галерею буде безкоштовним, тому всі, хто хоче просто прийти і придбати книжки, будуть мати таку можливість — не потрібно для цього купувати квитки. А вже в самому Палаці буде відбуватися дійство, і щоб потрапити на нього, потрібно мати квитки”, — розповіла учасник простору наука та Tech StartUp School разом з роботами, координатор Дитячого форуму Анна Батищева.

Квитки у продажі з 10 квітня на сайті bookforum.ua. Вхід безкоштовний для дітей з багатодітних родин, дітей з малозабезпечених родин, осіб з інвалідністю, дітей переселенців, дітей учасників АТО, учасників бойових дій і героїв Майдану, вихованців дитячих будинків та інтернатів, дітей-сиріт та напівсиріт, пенсіонерів (за віком).

Всі заходи на території Дитячого Форуму — безкоштовні.

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