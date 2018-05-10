У Львові демонтували незаконний літній майданчик одного з ресторанів «Фесту»

Сьогодні, 10 травня, КП «Адміністративно-технічне управління» спільно з представниками Галицької районної адміністрації та ЛКП «Муніципальна варта» частково демонтували два незаконно встановлені літні майданчики. Про це у Facebook повідомило КП «Адміністративно-технічне управління».

Так, літні майданчики демонтували на вулиці Братів Рогатинців, 49, де знаходиться ресторан «Пструг, хліб і вино», який належить «Холдингу емоцій !FEST», а також на вулиці Сербській, 5, де розташована кав’ярня «Старі мури».

Нагадаємо, КП «Адміністративно-технічне управління» здійснює примусовий демонтаж відкритого літнього майданчика за попереднім погодженням постійною комісією архітектури, містобудування та охорони історичного середовища та відповідно до ухвали Львівської міської ради № 1024 від 15.09.2016р. «Про внесення змін до ухвали міської ради від 05.03.2009 р. № 2452 «Про затвердження Порядку отримання дозволів на встановлення відкритих літніх майданчиків у м. Львові біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності».

Як писав Львівський портал раніше, цьогоріч центр Львова знову заполонили незаконні літні майданчики. Велику кількість майданчиків без відповідних дозволів активно встановлює саме мережа закладів «!FEST», яку пов’язують із міським головою Андрієм Садовим.

Депутати міської ради з цього приводу кажуть, що на певні заклади у Львові «закривають очі» через вказівки керівництва мерії. Водночас депутати заявляють, що змінити ситуацію з незаконними літніми майданчиками, зокрема й «!FEST’у», може лише сам Андрій Садовий.

Детальніше дізнатись про незаконні літні майданчики Львова, а також про те, як підприємці вже навчились їх легалізувати, читайте у матеріалі «У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками».

Фото: Адміністративно-технічне управління