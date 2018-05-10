На Львівщині прикордонники затримали жінку, що хотіла незаконно вивезти сина з країни

Учора через пункт пропуску «Грушів» на виїзд з України прямувала 30-річна громадянка України зі своїм неповнолітнім сином, проте не мала відповідних документів для вивозу дитини за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

На паспортний контроль жителька Хмельницької області надала нотаріально завірену заяву батька дитини про дозвіл на вивезення її за кордон. В ході перевірки прикордонники встановили, що батько на момент видачі заяви перебував за межами України. Відповідно, фізично він не міг підписати наданий прикордонникам документ. Під час бесіди з’ясувалося, що нотаріус, яка видала це доручення, знайома цієї жінки, тому і погодилась оформити документи без присутності батька.

Враховуючи виявлені ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів», прикордонники направили представникам Нацполіції України відповідне повідомлення. Через кордон матір з сином не пропустили та передали співробітникам поліції.

З початку року на ділянці Львівського прикордонного загону вже не пропущено за кордон понад 140 дітей. Причинами не пропусків були відсутність дозволів на вивіз дітей від одного з подружжя, спроба підробити або незаконно видати таку заяву з дозволом. Тому Державна прикордонна служба радить уважно ставитися до підготовки відповідних документів для подорожей з дітьми.