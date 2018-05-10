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Львівський каратист Ярослав Горуна розповів свою версію інциденту у кінотеатрі

Юлія Шпак

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Львівський каратист Ярослав Горуна, обвинувачений у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень глядачу у кінотеатрі, заявив що на бійку його спровокував сам глядач, який постійно хамив і не реагував на зауваження. У коментарі ZAXID.NET. Ярослав Горуна розповів свою версію бійки під час перегляду фільму у торговому центрі Victoria Gardens.

 

«Цей чоловік не просто ігнорував мої зауваження поводитись тихіше в кінотеатрі, після кожного мого зауваження він по-хамськи відповідав мені. Після перших трьох зауважень він одразу обертався і продовжував голосного розмовляти, навіть не намагався витримати паузу. Коли я йому зробив четверте зауваження, він почав вживати до мене ненормативну лексику. Тоді я відштовхнув його в обличчя, після чого він накинувся на мене і схопив мене за футболку і розірвав її», – розповів Ярослав Горуна.

Він також заперечує слова жінки постраждалого, яка заявила журналістам, що її чоловік після першого удару втратив свідомість і після цього його ще продовжували бити.

«У слідчих є відео цього інциденту, на якому видно, що людина не падала на землю і я її не добивав. Весь конфлікт тривав 6-7 секунд – не більше. Я його штовхнув в обличчя, після цього він моментально на мене накинувся, я йому наніс три удари і відпустив одразу. Тоді він сів на землю і прикрив лице. Побачивши, що його дружина почала панікувати, я почав їй пояснювати, що чоловік вів себе по-хамськи. Але з нею неможливо було розмовляти, напевно, вона була у шоковому стані. Тому я спокійно вийшов із залу, нікуди не біг, не тікав», – каже спортсмен.

Ярослав Горуна також каже, що коли проходив повз адміністраторів, то вибачився за цей інцидент, хоча вони на той момент і не зрозуміли, чому він це робить. Він також заявляє, що цей інцидент не повинні пов’язувати з тим, що він є професійним спортсменом.

«Це нічого спільного не має з тим, що я спортсмен, каратист. Під час цих подій я не кричав на всі люди про це. Я тому чоловіку не заявляв, що я чемпіон, каратист. Це була звичайна бесіда між двома людьми, просто одна людина себе по-хамськи поводила», – впевнений Ярослав Горуна.

Зазначимо, львівська поліція офіційно висунула Ярославу Горуні звинувачення у нанесенні тяжких ушкоджень, за що йому загрожує ув’язнення від 5 до 8 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові в одному з кінотеатрів 24-річний глядач отримав тяжкі тілесні ушкодження через те, що той розмовляв під час сеансу. Згодом стало відомо, що хлопця нокаутував відомий львівськй каратист Ярослав Горуна.

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