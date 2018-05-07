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У кінотеатрі побили 24-річного львів'янина за розмови під час сеансу

Дарина Смеречанська

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У Львові в одному з кінотеатрів 24-річний глядач отримав тяжкі тілесні ушкодження через те, що той розмовляв під час сеансу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Інформація про нанесення тілесних ушкоджень 24-річному львів’янину до поліції надійшла 2 травня. Дружина повідомила, що її чоловіка побив невідомий під час перегляду фільму в одному з кінотеатрів у Львові. Медики діагностували у потерпілого «множинні злами кісток лицевого скелету, лівобічний гемосеноз».

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 27-річний львів’янин. За його словами, потерпілий розмовляв з дружиною під час сеансу і не реагував на зауваження.

Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі.

За рішенням суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 105 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває.

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