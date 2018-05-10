За розмови під час кіносеансу львів'янина нокаутував чемпіон України з карате

Нещодавно у Львові виник неприємний інцидент у одному з кінотеатрів: за розмови під час сеансу побили 24-річного молодика. Як виявилося, хлопця нокаутував відомий каратист, йдеться в сюжеті ТСН.

Це був вечірній сеанс “Месників”, у залі було всього 30 глядачів, Іван та Ліля розмовляли – обговорювали фільм. І це не сподобалося глядачу, що сидів на ряд нижче. “Він обернувся до нас, сказав, щоб ми були тихіше. Ну, в принципі, надзвичайно сильно ми там не шуміли, тобто нікому, крім нього, ми не заважали. Фільм шумний, не опера, там війна міжгалактична, грубо кажучи”, – розповів потерпілий Іван Боровець.

Як зазначається, після кількох попереджень чоловік спортивної статури почав бити Івана в обличчя. “Ударів було декілька. Після першого удару чоловік просто впав, а цей продовжував бити. Я його віддирала від чоловіка, але сила в мене не така, як у нього, скажемо так”, – каже дружина потерпілого Лілія Боровець. Нападник швидко покинув зал, а Івана забрала швидка. Медики діагностували ЧМТ. “Має черепно-мозкову травму і травми кісток лицьового черепа. Травми середнього ступеня важкості. Ця травма сама по собі не є критично важка для пацієнта, але є критично небезпечні наслідки, до яких вона може призвести, тому пацієнт в нас лежить і проходить специфічне лікування”, – пояснив завідувач нейрохірургічного відділенні лікарні швидкої допомоги Андрій Токарський.

Нападником виявився відомий спорсмен, чемпіон України з карате у важкій вазі 2017 року Ярослав Горуна. Після бійки його затримали. “За фактом було відкрите кримінальне провадження – це умисні тяжкі тілесні ушкодження. Передбачає позбавлення волі терміном до 8 років”, – пояснила речник ГУ Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська. Зараз спортсмен на волі, він вийшов під заставу 105 тисяч гривень. Горуна – член національної збірної з карате і зараз мав би бути на чемпіонаті Європи у Сербії. Його наставник каже, що Ярослав спокійний і врівноважений. “Він є тренер в клубі, його просто люблять, обожнюють багато дітей, і тому, на мою думку, то була спровокована якась дія. Він говорив, що це була чиста провокація зі сторони цієї людини”, – розповів тренер Антон Нікулін.

У кінотеатрі кажуть, що бійка виникла на очах у адміністратора залу, який саме зайшов перевірити, чи все гаразд. Запобігти конфлікту чоловік не зміг, бо усе сталося миттєво. “Буквально до 20 секунд, просто дуже різкий конфлікт, дуже швидко. Така критична ситуація у нас сталася вперше”, – розповів менеджер кінотеатру Владислав Князев. Потерпілий ще кілька днів пробуде у лікарні, він каже, що не хоче надто суворого покарання для свого кривдника, а у кіно піде знову, але вже не для того, щоб поговорити.