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Львів’ян запрошують на Factory Day

Юлія Шпак

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У цю суботу, 12 травня, у Львові відбудеться форум Factory Day. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Форум присвячений обговоренню теми ревіталізації колишніх індустріальних зон і наслідків, які цей процес має для міст в Україні та у світі. На форумі обговорюватимуть проблеми та перспективи креативної економіки, а також можливості створення успішних креативних просторів.

Спікери:

  • Arts Printing House (Вільнюс), WUK (Відень), Melkweg (Амстердам), Fabrika (Тбілісі), Urban Resort (Амстердам);
  • Платформа арт-завод (Київ), UNIT. City (Київ), LOFT Млин (Запоріжжя), Fabrika. space (Харків), Promprylad. Renovation (Івано-Франківськ);
  • ReZavod, !FESTrepublic, Jam Factory Art Center, LITS.

Участь у форму за реєстрацією.

Місце проведення форуму: м. Львів вул. Сахарова, 35.

Контактна особа: Вікторія Олішевська, 097−111−76−75

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