Львів’ян запрошують на Factory Day

У цю суботу, 12 травня, у Львові відбудеться форум Factory Day. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Форум присвячений обговоренню теми ревіталізації колишніх індустріальних зон і наслідків, які цей процес має для міст в Україні та у світі. На форумі обговорюватимуть проблеми та перспективи креативної економіки, а також можливості створення успішних креативних просторів.

Спікери:

Arts Printing House (Вільнюс), WUK (Відень), Melkweg (Амстердам), Fabrika (Тбілісі), Urban Resort (Амстердам);

Платформа арт-завод (Київ), UNIT. City (Київ), LOFT Млин (Запоріжжя), Fabrika. space (Харків), Promprylad. Renovation (Івано-Франківськ);

ReZavod, !FESTrepublic, Jam Factory Art Center, LITS.

Участь у форму за реєстрацією.

Місце проведення форуму: м. Львів вул. Сахарова, 35.

Контактна особа: Вікторія Олішевська, 097−111−76−75