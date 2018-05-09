Від завтра у Залізничному районі Львова стартують гідравлічні випробування

Від завтра, 10 травня, і до 24 травня у Залізничному районі міста триватимуть гідравлічні випробування теплових мереж. Про це Львівському порталу повідомили в ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

Через гідравлічні випробування теплових мереж на щільність та міцність до 24 травня гарячу воду не отримуватимуть такі мешканці Залізничного району:

кот. Патона,2а (Виговського,72; Сигнівка,3,5,7,9,11; Любінська,150-164(парні); Патона,2-35; П.Полтави,34; Ряшівська,7,9,13,15,27; Кричевського,65);

(Виговського,72; Сигнівка,3,5,7,9,11; Любінська,150-164(парні); Патона,2-35; П.Полтави,34; Ряшівська,7,9,13,15,27; Кричевського,65); кот. Караджича,11а (Баштанна1,3; Виговського,1-37 (непарні); Гірника,1; Городоцька,241-249(непарні); Головатого,1-7; Караджича,13,14,14а,16; Любінська,94-104(парні); Мисливська,15,27,29; Яворницького,1а-11; Патона, 2/2;2/3;2/4;2/5; 2/6;2/7;12);

(Баштанна1,3; Виговського,1-37 (непарні); Гірника,1; Городоцька,241-249(непарні); Головатого,1-7; Караджича,13,14,14а,16; Любінська,94-104(парні); Мисливська,15,27,29; Яворницького,1а-11; Патона, 2/2;2/3;2/4;2/5; 2/6;2/7;12); кот. С.Петлюри,4а (С.Петлюри,2-53; Любінська,89-107(непарні); Виговського,39-65(непарні); Кульчицька,1-16в; Кульпарківська,128-142(парні), Чувашська,29);

(С.Петлюри,2-53; Любінська,89-107(непарні); Виговського,39-65(непарні); Кульчицька,1-16в; Кульпарківська,128-142(парні), Чувашська,29); кот. Кульпарківська,95а (Кульпарківська,154-180(парні); Виговського,67-89(непарні); Садова,5-27а; С.Петлюри,34, В.Великого,48,48а; Перфецького,3,5,11);

(Кульпарківська,154-180(парні); Виговського,67-89(непарні); Садова,5-27а; С.Петлюри,34, В.Великого,48,48а; Перфецького,3,5,11); кот. Широка,79а (Роксоляни,33; Широка,64-100 (парні), Суботівська,2);

(Роксоляни,33; Широка,64-100 (парні), Суботівська,2); кот. Сяйво,17а (Сяйво,11,13,15,17,19,21; Широка, 29,75,77; Вигоди,21,36,54,56,58,60,62; Ангарна,18; Планерна,12; Доробок,48 ; Сластіона,58; Низинна,52,60);

(Сяйво,11,13,15,17,19,21; Широка, 29,75,77; Вигоди,21,36,54,56,58,60,62; Ангарна,18; Планерна,12; Доробок,48 ; Сластіона,58; Низинна,52,60); кот.Роксоляни,26а (Роксоляни,28,51,57,59,63,65,65а; Повітряна,92,94,65,88,68; Сірка,2,25; Суботівська,7,9,11,8,10,12; Низинна,2,4,5; Мундяка,8; Калнишевського,1,2,4,4а,6);

(Роксоляни,28,51,57,59,63,65,65а; Повітряна,92,94,65,88,68; Сірка,2,25; Суботівська,7,9,11,8,10,12; Низинна,2,4,5; Мундяка,8; Калнишевського,1,2,4,4а,6); кот. Шевченка, 362а ( Шевченка 318-416 (парні));

( Шевченка 318-416 (парні)); кот. Ожинова,5 (Біберовича,9,11 ,13а; Ожинова,1; Порічкова,15);

(Біберовича,9,11 ,13а; Ожинова,1; Порічкова,15); кот. Величковського,1 (будинки на вул. Величковського).

Зазначимо, із 23 квітня до 20 травня у Львові тривають гідравлічні випробування теплових мереж у Сихівському, Франківському, Личаківському та Шевченківському районах.

Через тривале вимкнення гарячої води львів’яни навіть створили електронну петицію до Львівської міської ради з вимогою скоротити терміни проведення у місті гідравлічних випробувань.