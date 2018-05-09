В Україні під час масових акцій 9 травня затримали 28 людей

Сьогодні, 9 травня, під час масових акцій з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в Україні затримали 28 правопорушників. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Національної поліції Ярослав Тракало.

«Станом на цей час офіційні заходи по державі майже всюди закінчилися. За підрахунками Національної поліції України, участь в них взяли приблизно 400 000 громадян. Найбільш масовими вони були у столиці, а також в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях», – зазначив Ярослав Тракало.

За його словами, загалом сьогодні під час урочистих заходів за вчинення різних правопорушень затримали 28 осіб.

«Із них щодо двох громадян – у Полтавській та Хмельницькій областях – відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових рослідувань за ч.1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної (нацистської) символіки). Окрім цього, щодо 16 осіб було складено адмінпротоколи за ст. 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення – виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки», – додав Ярослав Тракало.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, сьогодні у Львові покладали квіти на Пагорбі Слави, також кілька десятків львів’ян молилися з попом УПЦ Московського патріархатуна Марсовому полі. Правопорядок забезпечували десятки правоохоронців.

А згодом на Марсовому полі поліцейські затримали пенсіонера у футболці з символікою СРСР.