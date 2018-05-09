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В окупованому Луганську роздавали проукраїнські листівки

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в окупованому бойовиками Луганську роздавали проукраїнські листівки. Про це пише «24 канал», передає Львівський портал.

 

Як розповіло джерело сайту «24» під час урочистостей з нагоди так званого «Дня перемоги» у Луганську невідомі активісти роздавали проукраїнські листівки.

На одній із листівок можна побачити напис російською «Вчи історію. Прийдемо – спитаємо», а на другій можна прочитати «Пам’ятай, що живеш на українських землях».

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