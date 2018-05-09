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У масових заходах до 9 травня участь взяли 365 тисяч українців

Олена Карп'юк

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Станом на 13:00 год. сьогодні, 9 травня, у масових заходах по всій території України взяли участь близько 365 тисяч громадян. Про це пише Укрінформ, передає Львівський портал.

 

«Масові заходи ще продовжуються. Вже пройшло 1250 заходів, у яких взяли участь 365 тисяч громадян», – розповів заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

За його словами, громадський порядок в Україні забезпечують близько 25 тисяч правоохоронців.

«На цю хвилину ситуація стабільна. Затримано та складено протоколи на 10 осіб за використання та виготовлення забороненої символіки. Крім того, приймається рішення щодо складення адмінпротоколів ще на 14 осіб», – додав Сергій Яровий.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні у Львові покладали квіти на Пагорбі Слави, також кілька десятків львів’ян молилися з попом УПЦ Московського патріархату на Марсовому полі. Правопорядок забезпечували десятки правоохоронців.

А згодом на Марсовому полі поліцейські затримали пенсіонера у футболці з символікою СРСР.

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