У Львові середній вік чоловіків становить лише 38 років

Сьогодні у Львові проживає 757 900 осіб, або 30% населення області. Середній вік чоловіків у місті становить 38 років, тоді як жінок – 42 роки. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

За останні сім років кількість населення Львова скоротилась на 4000 осіб. Демографічний бум у місті востаннє був зафіксований у 1989 році – 816 000 людей.

Сьогодні у Львові є більше жінок, аніж чоловіків. За статистичними даними, жіночий показник становить 53%, чоловічий – 47%. Середній вік жінок складає 42 роки, а чоловіків – 38 років.

За віковою структурою населення у Львові переважають люди, віком 20-39 років (31%), слідом за ними йдуть мешканці, що мають 40-59 років (28%). Кількість пенсіонерів у місті фактично дорівнює кількості дітей та підлітків.