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Опери Моцарта та «Пори року» Вівальді. Львів’ян запрошують на концерти в органний зал

Олена Карп'юк

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До 19 травня в органному залі – насичена музична програма. Відтак львів’ян та гостей міста запрошують на концерти. Про це Львівському порталу розповіли у прес-відділі Львівського органного залу.

 

У вечір п’ятниці, 11 травня, баритон Владислав Тлущ та сопрано Інна Калугіна запрошують на концерт MOZART BUFFA, який складатиметься з відомих арій моцартівських опер. Фрагменти з “Весілля Фігаро” та “Дона Жуана” прозвучать у виконанні оркестру PaRi Art Music під керівництвом Романа Багрія.

11 травня усі охочі зможуть відвідати майстер-клас одного з найкращих піаністів сучасної України – Антонія Баришевського. А в суботу, 12 травня, Баришевський поєднає Йозефа Гайдна та Дмитра Шостаковича у концерті, який гратиме з Ukrainian Festival Orchestra під керівництвом дириґента Івана Остаповича.

У неділю, 13 травня, на ланч-концерт завітає органіст Богдан Дем’яненко з Києва, який виконає твори у формі варіацій на basso ostinato. У них “наполегливий бас” – це голос творця, промова оратора, роздуми про вічне. Цього ж дня вечірній органний концерт даватиме Надія Величко. Лунатимуть голосні, поважні, швидкі марші Кларка, Бальбатра, Волтона та повільні, ліричні, співочі адажіо Марчелло, Генделя, Глюка, Сен-Санса, Гільмана.

У четвер, 17 травня, на органі гратиме Олена Мацелюх. Разом зі скрипалем Марком Комоньком вони виконають улюблений львів’янами концерт “Пори року” із творів Баха та Вівальді. Супроводжуватиме музику живопис Ольги Куц.

У п’ятницю, 18 травня, відбудеться “Ніч Ґустава Малера” – проект музиканта Сергія Гаврилюка, де звучатимуть “Пісні померлих дітей” та Фортепіанний квартет німецького композитора, слава до якого прийшла лише після смерті.

Цього ж дня, але трохи раніше, Органний зал прийматиме Міжнародний хоровий фестиваль “Львівські зустрічі” та Львівський муніципальний хор “Гомін”.

А 19 травня в межах фестивалю відбудеться концерт одразу шістьох хорових колективів з України, Польщі та Білорусі.

Також 19 травня Органний зал, Центр музичного розвитку Tempo та проект M-Dates запрошують малят від двох років на інтерактивний концерт “Карнавал звірів” Каміля Сен-Санса, в якому братимуть участь органістка Олена Мацелюх, піаністка Меланія Макаревич та художниця Ольга Куц.

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