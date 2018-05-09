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Через аварії частина Львова залишилась без води

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 9 травня, через ремонтні роботи мешканцям трьох вулиць міста призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

 

Відтак із 12:15 до 15:15 год. без води залишаться мешканці вулиць Поліської, Нової у зв’язку з ліквідацією витоку на вул. Поліська.

Також із 12:00 до 13:00 год. було припинено водопостачання на вул. Демнянську у зв’язку з ліквідацією витоку на вул. Демнянська-Хуторівка.

Як повідомляв Львівський портал раніше, третина водопроводів Львова є на 70% зношеною.

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