Третина водопроводів Львова є на 70% зношеною

Загалом у Львові є 2 298 км водопроводів, серед них 663 км магістральних мереж на 70% є зношеними. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Як зазначив головний інженер Львівводоканалу Анатолій Шимоняк, першочергово у місті потрібно ремонтувати треба ремонтувати підвідні магістралі, адже саме від них залежить, чи потрапить вода до міста, чи ні. Однак потрібної суми коштів на такі роботи Львівводоканал наразі не має.

«Гроші, які населення платить за воду водоканалу, розподіляються таким чином: 36% – вартість електроенергії, 27% – зарплата, решта йде на податки, необхідні послуги, реагенти, паливо тощо. А на ремонти та розвиток залишаються мізерні кошти. Наприклад, у структурі тарифу на водопостачання у 2018 році на ремонти передбачено лише 25 мільйонів гривень, і це на обслуговування усієї мережі водопроводів! Для порівняння: для капітальної реконструкції гілки трубопроводу «Винники – Довга», за попередніми розрахунками, необхідно 250 мільйонів гривень.

При існуючому рівні фінансування оновлення існуючих водопровідних мереж може тривати понад 100 років, оскільки за рік є можливість відновити не більше 0,8 % аварійних мереж. У середньому за рік ми ремонтуємо близько 20 км водогонів. Однак для того, щоб тримати процес під контролем, необхідно перекладати щонайменше 100 км трубопроводів. Європейський досвід свідчить, що лише завдяки системній модернізації інфраструктури можна досягти покращення якості послуг», – пояснив Анатолій Шимоняк.