До Дня міста у Стрийському парку з синьо-жовтих квітів облаштують клумбу у формі України

Станом на сьогодні у Львові триває весняна висадка квітів, місто готують до святкування 762-річчя міста Лева. Зокрема, зараз у Стрийському парку тривають роботи з висадки рослин, парк облагороджують, прибирають, роблять цікавим для мешканців та гостей міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Станом на сьогодні ми локально висаджуємо квіти по всій території парку: вздовж алей, напроти та біля оранжереї. До Дня міста ми плануємо висадити і облаштувати з синьо-жовтих квітів велику клумбу у формі України, нам у цьому допоможуть пластуни. На наступний тиждень члени Національної скаутської організації України «Пласт» мають приїхати у парк, подивитися обсяг робіт, аби зрозуміти, яку кількість пластунів потрібно буде залучити до висадки квітів і облаштування цієї клумби. Відтак, у п’ятницю, 4 травня, ми будемо виконувати ці роботи», — зазначила в.о.директора Стрийського парку Олена Мазурик.