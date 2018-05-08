Завтра синоптики прогнозують у Львові грози

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 9 травня, у Львові будуть грози, місцями град. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Водночас Sinoptic.ua також прогнозує завтра у Львові грозу. Вночі температура повітря становитиме +13 градусів тепла, вдень стовпчик термометру підніметься до +25 градусів.

Додамо, що у випадку виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, львів’яни можуть звертатися на «Гарячу лінію» міста за коротким номером 15−80.