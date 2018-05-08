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У Пустомитівському районі відкриють наземну сонячну електростанцію

Юлія Шпак

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У четвер, 10 травня, у смт. Щирець, Пустомитівського району відбудеться урочисте відкриття наземної сонячної електростанції ТОВ «Енергетична компанія «Сонячне поле» потужністю 2 МВт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Запланована орієнтовна кількість вироблення електроенергії в рік – 2 169 000 кВт/год. Відтак відкриття електростанції збільшить частку альтернативної енергії та знизить використання вуглеводневих енергоносіїв при виробництві електричної енергії.

Електростанція складається із 6400 сонячних панелей. Загальна площа земельної ділянки – 3,34 га.

Зазначимо, будівництво СЕС розпочали у 2017 році, сума залучених інвестицій сонячної електростанції становить 2 млн євро.

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