ОСТАННІ НОВИНИ

З четверга дитячий майданчик у парку Франка закриють на ремонт

Олександр Косик

|

З 10 до 18 травня буде проводитись ремонт і фарбування дитячого майданчика у парку Франка. Відтак мешканців, батьків з дітьми, наполегливо просять утриматись від відвідування майданчика в цей період. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«З четверга, 10 травня, до 18 травня буде проводитись ремонт і фарбування дитячого майданчика у парку Франка. Розуміємо, що в парку завжди гуляє чимало людей, батьків і дітей, але роботи треба провести. Тому наполегливо просимо утриматись від відвідування майданчика на цей період, щоб можна було якісно провести роботи», — повідомив директор ЛКП «Зелений Львів» Богдан Москвяк.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

Шукаючи третього…
Юрій Кміть для Львівського порталу
Шукаючи третього…

Українське суспільство живе надіями. То надією, що Петро зміниться, то надією, що грузин кращий, то взагалі Надією, яка ...

У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками
Наталя ДУЛЯБА
У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками

Львів як один із потужних туристичних центрів України приваблює гостей не лише архітектурними пам’ятками, а й розмаїттям...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...