З четверга дитячий майданчик у парку Франка закриють на ремонт

З 10 до 18 травня буде проводитись ремонт і фарбування дитячого майданчика у парку Франка. Відтак мешканців, батьків з дітьми, наполегливо просять утриматись від відвідування майданчика в цей період. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«З четверга, 10 травня, до 18 травня буде проводитись ремонт і фарбування дитячого майданчика у парку Франка. Розуміємо, що в парку завжди гуляє чимало людей, батьків і дітей, але роботи треба провести. Тому наполегливо просимо утриматись від відвідування майданчика на цей період, щоб можна було якісно провести роботи», — повідомив директор ЛКП «Зелений Львів» Богдан Москвяк.