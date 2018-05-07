У Львові цього тижня відбудеться показ азійських короткометражок

У четвер, 10 травня, о 19:00 та 21:00 у Львівському палаці мистецтв відбудеться перегляд короткометражних фільмів режисерів та режисерок з Азії. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Поєднуючи традиції і модерність, азіати дарують нам надсучасний та оригінальий погляд на глобалізований світ, в якому ми живемо. Вони не забувають про свій дім та використовують особливий спосіб оповіді.

Підбірку найцікавіших фільмів для львівських глядачів відібрали куратори Wiz-Art’а. Стрічки демонструватимуть мовою оригіналу з українськими та англійськими субтитрами.

Програма:

КАМПУНҐ ТАПІР 17′ Сі Ві Ав Малайзія 2017

В неділю по обіді заробітчанка Анне і її чоловік залишають п’ятирічну дочку в місті Кампунґ Тапір, Малайзія. Обираючи країну, в якій вони зможуть осісти, Анне наштовхується на збитого малайського тапіра, що блукає у пошуках кращого життя.

ЗВУКОРЕЖИСЕРИ АВАСАРНУ 15′ Сарайос Прапапан Таїланд 2017

Двоє звукорежисерів працюють над фільмом. Вони усвідомлюють, що так як тайванський уряд не слухає громадян, так само й глядачам все одно на звук, над яким вони працюють.

МОЛИТОВНИЙ КЛУБ ПО СЕРЕДАХ 18 Інсеон Кім Південна Корея 2016

Гера заробляє на життя тим, що продає косметику у молитовних групах. Со-єон, незнайомка, допомагає Гері, а та пропонує їй роботу на молитовній групі, яку вона відвідує по середах.

ПІДПИС 12′ Кай Чікаура Японія 2017

Наївний молодик з Китаю пригадує свій ключ до “останньої надії” посеред натовбу у Шібуї, Токіо. Щось, що може змінити його долю, очікує на нього.