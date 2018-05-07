ОСТАННІ НОВИНИ

У День меланоми у 60 мешканців Львівщини медики виявили рак шкіри

Олена Карп'юк

|

У Всеукраїнський День боротьби з меланомою, 22 квітня, на Львівщині провели заходи щодо первинної та вторинної профілактики онкологічної патології шкіри, у яких взяли участь більше 8000 мешканців області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

Загалом упродовж акції лікарі обстежили 8326 осіб. Переважно вони діагностували новоутвори шкіри із доброякісним перебігом: пігментні невуси, ангіоми, папіломи, дерматофіброми тощо.

Попередньо меланому медики виявили у 15 осіб,  рак шкіри – у 60 випадках (в тому числі базаліом), інші злоякісні патології шкіри – у 274 осіб. До онкологічного закладу на подальше обстеження та лікування  скерували 249 пацієнтів.

Метою подібних акцій у День меланоми є привернення уваги людей до небезпеки, проведення обстежень для раннього виявлення раку шкіри, що має вирішальне значення для збільшення шансів перемогти хворобу.

Зазначимо, у Львові мешканці могли безкоштовно перевірити родимки у вісьмох медичних закладах міста 20 квітня.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

Шукаючи третього…
Юрій Кміть для Львівського порталу
Шукаючи третього…

Українське суспільство живе надіями. То надією, що Петро зміниться, то надією, що грузин кращий, то взагалі Надією, яка ...

У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками
Наталя ДУЛЯБА
У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками

Львів як один із потужних туристичних центрів України приваблює гостей не лише архітектурними пам’ятками, а й розмаїттям...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...