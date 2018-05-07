У День меланоми у 60 мешканців Львівщини медики виявили рак шкіри

У Всеукраїнський День боротьби з меланомою, 22 квітня, на Львівщині провели заходи щодо первинної та вторинної профілактики онкологічної патології шкіри, у яких взяли участь більше 8000 мешканців області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Загалом упродовж акції лікарі обстежили 8326 осіб. Переважно вони діагностували новоутвори шкіри із доброякісним перебігом: пігментні невуси, ангіоми, папіломи, дерматофіброми тощо.

Попередньо меланому медики виявили у 15 осіб, рак шкіри – у 60 випадках (в тому числі базаліом), інші злоякісні патології шкіри – у 274 осіб. До онкологічного закладу на подальше обстеження та лікування скерували 249 пацієнтів.

Метою подібних акцій у День меланоми є привернення уваги людей до небезпеки, проведення обстежень для раннього виявлення раку шкіри, що має вирішальне значення для збільшення шансів перемогти хворобу.

Зазначимо, у Львові мешканці могли безкоштовно перевірити родимки у вісьмох медичних закладах міста 20 квітня.