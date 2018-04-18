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У День меланоми львів'яни можуть безкоштовно перевірити родимки

Юлія Шпак

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У День меланоми, 20 квітня, львів’яни мають змогу безкоштовно перевірити родимки у вісьмох медичних закладах міста. Про це йдеться на сайті громадської організації «Стоп меланома».

 

Відтак, консультації та перевірки проходитимуть:

  • Львів DermLine centre вул. Туган-Барановського 9 0939366446, 0679366446 Львів
  • Центр дерматології та косметології Новодерм. вул. Сахарова,82 (067) 65 77 999 Львів
  • Кафедра ФПДО Львівського національного медичного університета ім. Д.Галицького С. Сокільники, вул. Данила Галицького, 2 (063)7881588 Львів
  • Кафедра ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького Коновальця ,1 322385637 Львів
  • Медичний коледж Дорошенка,70 677810568 Львів
  • МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СВЯТОЇ ПАРАСКЕВИ вул. Заводська, 7 (067)295-4-000, (095)295-4-000 Львів
  • ОШВД Коновальця ,1 (032)2385637 Львів
  • Поліклініка Львівського шкірно-венорологічного диспансера № 2 Замарстинівська, 83 (032)2520348

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