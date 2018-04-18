У День меланоми львів'яни можуть безкоштовно перевірити родимки

У День меланоми, 20 квітня, львів’яни мають змогу безкоштовно перевірити родимки у вісьмох медичних закладах міста. Про це йдеться на сайті громадської організації «Стоп меланома».
Відтак, консультації та перевірки проходитимуть:
- Львів DermLine centre вул. Туган-Барановського 9 0939366446, 0679366446 Львів
- Центр дерматології та косметології Новодерм. вул. Сахарова,82 (067) 65 77 999 Львів
- Кафедра ФПДО Львівського національного медичного університета ім. Д.Галицького С. Сокільники, вул. Данила Галицького, 2 (063)7881588 Львів
- Кафедра ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького Коновальця ,1 322385637 Львів
- Медичний коледж Дорошенка,70 677810568 Львів
- МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СВЯТОЇ ПАРАСКЕВИ вул. Заводська, 7 (067)295-4-000, (095)295-4-000 Львів
- ОШВД Коновальця ,1 (032)2385637 Львів
- Поліклініка Львівського шкірно-венорологічного диспансера № 2 Замарстинівська, 83 (032)2520348
Юлія Шпак