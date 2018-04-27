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Близько 200 пасажирів заблокували у Львові рух електрички через те, що їм не вистачило місця у вагонах

Дарина Смеречанська

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Близько 200 пасажирів заблокували рух електрички зі сполученням Львів-Мукачево через те, що їм не вистачило місця у вагонах. Про це повідомив координатор «Варти 1» Ігор Зінкевич.

 

 

«Близько 200 осіб перебувають на колії, перекрили рух електропоїзда зі сполученням Львів-Мукачево у зв’язку з тим, що людям не вистачило місця», – написав він.

Як інформує zaxid.net, о 18:45 патрульна поліція у Львові отримала звернення про блокування групою осіб залізничних шляхів на станції Скнилів, що на вул. Авіаційній, 2. Люди вимагають збільшити кількість вагонів із 4 до 6. На місці перебували керівники поліції та залізниці. Близько 21:00 рух на колії розблокували. Пасажирів, які не помістились на станції Скнилів, до Львова підвезла електричка, що поверталась з Мукачевого. Звідти вони зможуть добратися додому автобусами.

Фото: Facebook-сторінка Ігоря Зінкевича

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