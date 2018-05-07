На Львівщині взялися перевіряти об'єкти незавершеного будівництва

На Львівщині сформували робочі групи з обстеження об’єктів незавершеного будівництва, які протягом 7 – 18 травня здійснять виїзди в райони та міста обласного значення для встановлення фактичного стану об’єктів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відтак, кожна з 6 робочих груп відвідає визначені території в районах, містах та проведе обстеження об’єктів.

Очікується, що результатом такої роботи буде – встановлення фактичного стану об’єктів, напрацювання пропозицій: завершення будівництва, продажу, демонтажу, включення їх на фінансування з ДФРР чи за рахунок субвенцій, чи інших бюджетів.

Із графіком виїзду робочих груп у райони та міста можна ознайомитися за посиланням.