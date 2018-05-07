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На кордоні зупинили викрадену у Швеції автівку

Омелян Шевчук

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На кордоні з Польщею, у пункті пропуску «Шегині» прикордонники затримали викрадену в Швеції автівку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

За даними відомства, у пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили крадений мікроавтобус, що розшукувався Інтерполом.

«За кермом автомобіля слідував за кордон 35-річний мешканець Львівщини. Виявити розшукувану з 2014 року в Швеції автівку вдалося завдяки спрацюванню бази даних Інтерполу, хоча у водія всі документи були в наявності.

По даному випадку прикордонники проінформували представників Нацполіції, оперативно-слідчій групі яким і передали затриманий автомобіль.

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