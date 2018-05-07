МОЗ запевняє, що вакцини проти поліомієліту та правця – безпечні. Смерть дитини не пов’язана зі щепленням

Результати розслідування показали, що смерть не пов`язана з імунізацією, тому розпорядження про тимчасову заборону серії вакцин АКДП та ІПВ має бути скасовано. Про це йдеться на сайті МОЗ, передає Львівський портал.

Регіональна група оперативного реагування надала результати розслідування летального випадку дитини в Тернопільскій області, що збігався у часі із проведенням імунізації. Результати доводять відсутність причинно-наслідкового зв`язку між проведенням імунізації та смертю.

Відповідно до п.3.1.3. Наказу МОЗ України № 809 від 22.11.2011 року, Держлікслужба має право встановити тимчасову заборону обігу лікарських засобів на території України у разі «надходження від МОЗ України та територіальних органів Держлікслужби України повідомлення про непередбачувані побічні реакції та/або смерть людини внаслідок застосування серії або серій лікарського засобу до розслідування їх причин».

Експерти Держлікслужби не мали жодних фактів щодо того, що смерть дитини може бути пов`язана із застосуванням вакцини, тож видане розпорядження є необґрунтованим. Нагадаємо, що у лютому 2018 року Держлікслужба видала, а згодом скасувала розпорядження про тимчасову заборону вакцин БЦЖ. Аналогічна ситуація сталася у травні з вакциною проти Гепатиту В.

Наразі Міністерство охорони здоров`я працює над удосконаленням порядку встановлення тимчасової заборони імунобіологічних препаратів, щоби уникнути подібних непорозумінь у майбутньому.

Україна показує позитивну динаміку у зниженні випадків дитячої смертності. Смертність дітей у віці до 5 років знизилась з 5491 випадку у 2010 році до 3610 випадків у 2016 році. Того ж 2016 року рівень дитячої смертності дітей до 1 року складав 2955 випадків. Це близько 8 смертей на день, і інколи трапляється так, що смерть дитини збігається з вакцинацією в часі. Усі випадки дитячих смертей були розслідувані, причина смерті встановлена. Жодної смерті внаслідок вакцинації не зафіксовано.

Водночас, протягом 2017 року було проведено 1 361 776 щеплень. У тому числі – 120 584 дітям проведено щеплення проти поліомієліту (ІПВ), 192 004 проведено щеплення проти дифтерії, кашлюку та правця. Ці діти захищені проти небезпечних хвороб і смертей.

Вакцинація – єдиний засіб, що допомагає убезпечити дитину від інфекційний хвороб, що призводять до тяжких наслідків або смерті. Усі вакцини в Україні – безпечні, прекваліфіковані Всесвітньою організацією здоров`я та мають багаторічний позитивний досвід застосування.

Міністерство охорони здоров`я звертається до представників медіа спільноти та громадськості не поширювати неперевірену інформацію та чекати на результати офіційних досліджень. Вакцинація – питання національної безпеки держави. Публікація матеріалів, що базуються на неперевіреній і непідтвердженій інформації є неприпустимою, оскільки має негативні наслідки для програми імунопрофілактики та може призвести до різкого зниження охоплення вакцинацією населення, а отже – ризику спалаху хвороб і смертності.