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Через випадки смерті в Україні заборонили вакцини для профілактики поліомієліту та правця

Юлія Шпак

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В Україні тимчасово заборонили вакцини для профілактики дифтерії, правця та поліомієліту через випадки смерті після ін’єкцій. Про це йдеться у розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, передає Громадське.

 

Так у Тернопільській області повідомили про летальний випадок при застосуванні вакцини для профілактики дифтерії, правця та кашлюку (суспензія для ін’єкцій по 5 мл у флаконах виробництва Серум інститут Індії, Індія).

Також в області зафіксували ще один випадок смерті після ін’єкції поліо вакцини для профілактики поліомієліту (суспензія для ін’єкцій у флаконах №10 виробництва Санофі Пастер Франція).

Держлікслужба рекомендує у разі виявлення цього препарату вилучити його з обігу та не зберігати.

 

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