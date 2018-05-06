Через випадки смерті в Україні заборонили вакцини для профілактики поліомієліту та правця

В Україні тимчасово заборонили вакцини для профілактики дифтерії, правця та поліомієліту через випадки смерті після ін’єкцій. Про це йдеться у розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, передає Громадське.

Так у Тернопільській області повідомили про летальний випадок при застосуванні вакцини для профілактики дифтерії, правця та кашлюку (суспензія для ін’єкцій по 5 мл у флаконах виробництва Серум інститут Індії, Індія).

Також в області зафіксували ще один випадок смерті після ін’єкції поліо вакцини для профілактики поліомієліту (суспензія для ін’єкцій у флаконах №10 виробництва Санофі Пастер Франція).

Держлікслужба рекомендує у разі виявлення цього препарату вилучити його з обігу та не зберігати.