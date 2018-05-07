Львівський студент став срібним призером чемпіонату Європи з пауерліфтингу

Студент Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Богдан Фітель став срібним призером чемпіонату Європи з пауерліфтингу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Додамо, що 6 – 9 травня у місті Плзень (Чехія) відбувається чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок, чоловіків та жінок.

Примітно, що у перший день чемпіонату, честь країни у ваговій категорії до 59 кг серед юнаків захищав студент першого курсу факультету спорту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Богдан Фітель. Відтак, у результаті змагальної боротьби він додав до скарбнички збірної команди України одну малу срібну нагороду в присіданнях, малу золоту медаль в жимі лежачи, бронзову медаль в тязі становій та срібну нагороду в триборстві.

У присіданнях зі штангою Богдану Фітелю підкорилась вага 160 кг. У жимі лежачи спортсмен продемонстрував 112,5 кг, а у заключній вправі – зумів зафіксувати 172,5 кг. Таким чином, сума триборства Богдана Фітеля Богдана склала 445 кг.

Фото: ЛОДА